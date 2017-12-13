В Одесі провели випробування тактичних дронів-невидимок Sparrow-LE

В Одесі провели перші випробування тактичних дронів, які здатні виконувати завдання на відстані близько півсотні кілометрів. Ними вже зацікавилися військові, адже попередня модель цього безпілотника добре показала себе в зоні АТО, повідомляє одеський сайт "Перший міський".

“Висота польоту до 5000 метрів, робоча висота близько 1000 метрів, дальність зв'язку близько 50 км, можливо і далі, ми розширюємо діапазон, він оснащений оптичним сенсором, камера з 20-кратним зумом. А також тепловізійний сенсор, який дозволяє безпілотнику працювати в нічний час", - розповів Володимир Болта, директор компанії, яка збирає дрони в Одесі.

Випробування показують: «горобчик» майже не боїться поганої погоди — він здатен працювати при температурі до -30 градусів і при швидкості вітру до 12 метрів на секунду. За тривалістю і висотою польоту Sparrow-LE кращий за своїх попередників. Він побив одразу три українських рекорди.

Тактичні дрони, які здатні виконувати завдання на відстані півсотні кілометрів, збирають за спеціальними шаблонами на “Молдаванці” в Одесі. За день майстер встигає викроїти близько трьох майбутніх безпілотників. Далі роблять так званий «сендвіч» — стискають кевлар, скло-тканину, спеціальний пінопласт і епоксидну смолу. Таким чином майбутнім безпілотникам надають форму. Після цього фарбують і встановлюють «шпигунські пристрої».

«Зашифрований канал зв'язку потрібен для того, щоб ворожі сили не змогли заглушити сигнал», — зазначив складальник Артем Болдурат.

«Горобчики» здатні розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину і важать всього три кілограми. Це дозволяє військовим носити їх з собою в рюкзаку. Людина потрібна лише під час зльоту і посадки.

«Парашут на ньому використовується для того, щоб полегшити посадку. Літак не сідає по-літаковому, щоб найнедосвідченіший пілот міг здійснити посадку і не пошкодити борт», — сказав інженер-складальник Костянтин Петровський.

Повне виробництво одного безпілотника триває тиждень. Цю техніку активно використовують у зоні АТО. Зацікавилися «горобчиками» і ВМС України.