В Україні на кір захворіло в 70 разів більше людей, ніж минулого року, - МОЗ

Станом на 1 листопада в Україні на кір захворіла 2381 людина. Це у 70 разів більше, ніж минулого року. Здебільшого хворіють діти, проте реєструється багато випадків захворювання серед дорослих. Двоє дітей в Одеській області померли від ускладнень, повідомляють на сайті МОЗ.

Найвищі показники захворювання у західних регіонах та Одеській області, що поступово поширюються на інші регіони. За 10 місяців 2017-го в Івано-Франківській області захворіли 877 людей, у Закарпатській – 265, Львівській – 61, Тернопільській – 96, Одеській 767. В інших регіонах реєструвались поодинокі випадки, окрім Луганської. У Києві зафіксували 53 випадки кору , для порівняння минулого року за цей період захворіли лише двоє.

З усього числа людей, які захворіли на кір, 1804 – це діти до 17 років. Найуразливіші вікові групи дітей - до 1 року, 1-4 років та 5-9 років.

У Міністерстві закликають батьків в усіх областях України вакцинувати дітей, щоби вберегти їх від захворювання,. “Для захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи. Це якісна і безпечна вакцина виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія, наявна в усіх областях країни”.

Нагадаємо, на Запоріжжі спалах кору зафіксували у листопаді, тоді госпіталізували 14 дітей.