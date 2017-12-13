В Україні запрацює перший вітчизняний криптовалютний гаманець

З січня в Україні почне працювати перший вітчизняний криптовалютний гаманець з функціями онлайн-банкінгу PrivatCoins. Про це повідомляє видання Mc.today.

Відомо, що поки запустять бета-версію програми, а дата основного релізу поки не названа. Як наголошується, охочі можуть оформити заявку на сайті проекту PrivatCoins.com і отримати один з 2000 запрошень на тестування першої версії гаманця.

Особливістю PrivatCoins є можливість онлайн-банкінгу. Простіше кажучи, він дозволить використовувати криптовалюти за прямим призначенням – як платіжний інструмент, а не спосіб заробітку на курсі, передає Еспресо.

На першому етапі буде тільки поповнення рахунку мобільного телефону, але в перспективі очікується широке розмаїття функцій: покупка квитків, оплата комунальних платежів і тому подібне.

Буде і можливість продавати і купувати криптовалюту без участі бірж. Розробники відзначають, що від бажання до покупки криптовалюти проходить 10-15 хвилин.

"Це з урахуванням того, що потрібно дістати з кишені гаманець та банківську картку. Без цього вийде ще швидше",- каже Олексій Грушко, засновник проекту.

Для забезпечення безпеки в PrivatCoins сума утримується сервісом, потім сервіс отримує сигнал від системи переказів, що покупець перевів потрібну суму коштів. Після цього сума у біткоїнах переводиться на рахунок покупця.

При цьому розробники придумали спеціальну систему "лотів", щоб забезпечити зручну можливість розрахунків у гривні. Будуть доступні фіксовані суми 100, 200, 500, 1000, 5000 гривень. Максимальна сума одного переказу – не більше 25 000 гривень, що є обмеженням діючих в Україні законів.

"Виходить, що всі задоволені: продавець отримує гроші, а покупець здійснює операцію на ту суму, яку він розуміє. Ти не знаєш, що таке 0,000754 біткоїна, зате точно знаєш, що це 10 бігмак-меню", - кажуть розробники.

Крім цього, в PrivatCoins будуть дані про так звані теллери. Це авторизовані обмінники-партнери, які дозволять купити криптовалюту за готівку офлайн.

Нагадаємо, в Австралії пропонували визнати біткоiн офіційною валютою.