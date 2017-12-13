ЄБРР надасть Україні кредит у 150 млн євро на оновлення залізниці

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть кредит у 150 млн євро на електрифікацію залізничної лінії протяжністю 253 км Долинська - Миколаїв - Колосівка на півдні України.

Як повідомив старший радник ЄБРР Антон Усов, таке рішення рада директорів банку прийняла на засіданні в середу, інформує "Інтерфакс-Україна".

Окрім електрифікації передбачається також укладання другого шляху для однопутних ділянок. Метою проекту є підвищення ефективності залізничних операцій і пропускної спроможності між портами Одеської області і внутрішніми районами. Позичальником виступає "Укрзалізниця".

Згідно з документом, кредит поділений два транші: перший - до 124,5 млн євро для електрифікації, установки другого шляху і будівництва високовольтної лінії на ділянці залізничної лінії Долинська - Миколаїв(148 км), другий — до 25,5 млн євро для електрифікації ділянки Миколаїв — Колосівка (105 км). Загальна вартість проекту оцінюється сумою до 367,9 млн євро.

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