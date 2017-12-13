За день бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ

Від опівночі до 18:00 13 грудня незаконні збройні формування у зоні проведення антитерористичної операції здійснили 19 прицільних обстрілів українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У більш ніж половині випадків українські бійці давали агресору адекватну відповідь", – зазначають у штабі.

Наголошується, що на луганському напрямку сьогодні було найгарячіше.

"Ще посеред ночі бойовики зі 120-ти та 82-мм мінометів вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Попасної, Кряківки, Новоолександрівки і Луганського. На деяких ділянках лінії зіткнення ворожі обстріли тривали близько двох годин. На світанку у районі Попасної та Луганського противник продовжив мінометні провокації. У цей же період часу загарбники здійснили обстріл з артилерійських систем 152 калібру підступів до Врубівки, випустивши загалом близько десяти снарядів", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках бойовики з гранатометів та стрілецької зброї порушували перемир’я біля Золотого, Лозового і Кримського.

На донецькому напрямку НЗФ також застосовували заборонені міномети поблизу Водяного і Мар’їнки.

Окрім того, на Приазов’ї, неподалік Павлополя і Старогнатівки, терористи активно обстрілювали українських оборонців із легкого піхотного озброєння.