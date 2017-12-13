За добу бойовики 24 рази обстріляли сили АТО, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 24 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр АТО, на луганському напрямку бойовики з артилерії калібру 152 мм завдали удару в районі Врубівки. Неподалік Новоолександрівки і Попасної терористи застосували 82 мм міномети.

На донецькому напрямку бойовики випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм між Водяним і Талаківкою. Біля Павлополя, Водяного і Опитного терористи вели вогонь зі 120 мм мінометів. Позиції поблизу Авдіївки були обстріляні з мінометів 82 мм калібру, а у районі шахти Бутівка – з озброєння танку. Неподалік Кам’янки та Новотроїцького бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.