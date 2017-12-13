Зайцева визнала провину у смертельній ДТП у Харкові

Під час засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрювана у смертельній ДТП в Харкові з 6 загиблими Олена Зайцева визнала свою провину у скоєному.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зайцева змінила попередню позицію і визнала свою провину у ДТП.

Вона також заявила, що нічого не вживала в день трагедії.

"Я визнаю свою вину і готова нести відповідальність. Це сталося не через вживання якихось препаратів. Будь-які речовини, які знайшли в моїй крові, виявилися через знеболюючі, які я інколи вживаю через травму", - розповіла вона.

Зайцева попросила вибачення, наголосивши, що готова понести покарання, яке призначить суд.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня у Харкові після зіткнення двох позашляховиків загинули 6 пішоходів, ще 6 постраждали.