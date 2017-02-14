Бойовики за добу 72 рази обстріляли сили АТО, – штаб

Російсько-окупаційні війська порушують режим тиші, обстрілюючи позиції ЗСУ з важкого озброєння, гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів обстріляно Піски. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів – Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, танків, БМП та БТР окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку, Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Богданівку, Павлопіль, Широкине. Також по Широкиному вели вогонь БМП та снайпер.

На Луганському напрямку бойовики використовували 82-міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Кримського, Валуйського, Новоолександрівки та Станиці Луганської.

В цілому за минулу добу, 13 лютого, штаб АТО зафіксував 72 обстріли, в результаті яких отримав поранення один боєць ЗСУ.