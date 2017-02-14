До Авдіївки після евакуації повернулися щонайменше 22 людини, - ООН

З огляду на покращення безпекової ситуації у Авдіївці, щонайменше 22 особи повернулося до міста після евакуації.

Про це йдеться у звіті управління ООН з координації гуманітарних питань в Україні, передає УНН.

“З огляду на відносне покращення ситуації у сфері безпеки, деякі люди почали повертатися до своїх будинків. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, станом на 12 лютого, з числа евакуйованих з Авдіївки (300 осіб, в тому числі, 44 літні людини та 139 дітей), щонайменше, 22 особи повернулися до міста”, - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що більш ніж 11 тис. 700 осіб зверталися до так званих пунктів обігріву у зв’язку з ескалацією небезпеки.

Нагадаємо що, за словами Гройсмана, Авдіївка буде повністю відновлена відразу ж, щойно проросійські бойовики припинять вогонь.