Інфляція в Луганській області перевищує середній показник по країні

Середня зарплата в Україні наприкінці минулого року становила 5100 грн. У Луганській області вона була на 500 грн менше. У січні 2017 року індекс інфляції в Луганській області склав 101,5%, по Україні -101,1%.

«За останній місяць найбільше подорожчали овочі та молочна продукція. Доступнішими стали яйця і соняшникова олія. Зросли ціни на міжміський проїзд, медичні товари та послуги», - розповіла «Дню» начальник управління реєстрації цін Олена Донченко.

Рівень безробіття в Луганській області до початку АТО становив 8%, зараз - 16%. Директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болотських стверджує, що за рівнем працевлаштування і доходами Луганщина займає середні показники в країні.

«Близько 32 тисяч осіб до нас звернулися в 2016 році, з них ми змогли працевлаштувати 13 тисяч. Станом на 1 січня 2017 року в області було близько 500 вакансій. У середньому зарплата 3,5 тис. грн. Сьогодні в області потрібні інженерно-технічний персонал, медики, автослюсарі, продавці, охоронці, провізори, торгові представники. Крім зарплати, претендентів цікавить транспортна доступність, - говорить директор обласного центру зайнятості. - Тому що багато хто намагається економити на проїзді».

Наталія БІЛЕНЬКА