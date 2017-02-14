Кабмін відклав введення надзвичайного стану в енергетиці

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок не розглядав питання введення надзвичайного стану в енергетиці.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ні, питання не розглядалося", - сказав він після засідання.

За його словами, за результатами засідання Енергетичного штабу в понеділок були запропоновані заходи по забезпеченню стабільності енергосистеми країни, скорочення споживання вугілля з 28 тис. тонн до 20 тис. тонн, а міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику доручено опрацювати дані заходи.

"Населення було захищено з точки зору енергопостачання і тепла. Думаю, що день-два такого великого значення не мають, але найголовніше - процес антикризових заходів вже запущено", - сказав Зубко.