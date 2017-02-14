Конституційний суд Іспанії анулював дві резолюції парламенту Каталонії

Конституційний суд Іспанії одноголосно прийняв рішення про ануляцію двох резолюцій, які відкривали шлях до референдуму про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє видання El Pais.

У цих резолюціях, прийнятих 6 жовтня минулого року, парламент закликав уряд Каталонії провести референдум про незалежність до кінця вересня 2017 року, а також узгодити його проведення з центральною владою Іспанії.

Уряд Іспанії оскаржив резолюції в КС в жовтні минулого року. У своєму позові уряд також вимагав від КС встановити ступінь відповідальності спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель за вчинення кроків на шляху відділення Каталонії, які суперечать попереднім рішенням Конституційного суду.

У вівторок КС прийняв рішення визнати ці резолюції незаконними, рішення про подальші судові дії відносно спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель та інших членів президії передано на розгляд прокуратури.