Країни НАТО збільшили оборонні витрати на $10 млрд, - Столтенберг

У 2016 році видатки на оборону країн-членів зросли на 10 млрд доларів.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі в Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Витрати на оборону збільшилися на 3,8% серед європейських союзників і Канади. Це приблизно 10 млрд доларів, і це значно більше, ніж ми розраховували", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що це важливий крок для посилення оборони, "але хочу підкреслити, що на нас чекає довгий шлях до того, щоб всі країни досягли рівня оборонних витрат в 2% від ВВП".

Столтенберг зазначив, що показника в 2% поки досягли п'ять країн, а Румунія і країни Балтії наближаються до цього.

На зустрічі у Брюсселі міністр оборони обговорять справедливий розподіл бюджетного тягаря на колективну безпеку і оборону країнами НАТО.

Міністри також розглянуть роль Альянсу у реагуванні на виклики, які відбуваються з південних рубежів НАТО, з країн Північної Африки, а також окремо з країн Близького Сходу.