МЗС Франції: Радбез ООН має відповісти на застосування хімічної зброї в Сирії

У Франції заявили у вівторок, що Рада Безпеки ООН має відповісти резолюцією на використанням хімічної зброї в Сирії, щоб покарати тих, хто несе відповідальність за багаторазові атаки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря МЗС Франції.

"Рада Безпеки має діяти. Франція...продовжує обговорювати зі своїми партнерами в Раді Безпеки прийняття резолюції, щоб покарати тих, хто несе відповідальність за ці атаки", - сказав прес-секретар.

Він також додав, що застосування такого роду зброї є військовим злочином.

"Застосування зброї масового знищення є військовим злочином і загрозою миру. Безкарність - це не варіант", - підкреслив представник відомства.

Напередодні правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила уряд Сирії в застосуванні хімічної зброї в останні місяці битви за Алеппо.