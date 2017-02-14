На сайті петицій кияни збирають підписи проти плану забудови Святошина

У Києві набирає обертів громадська компанія щодо зняття з розгляду проекту Детального плану території житлового масиву Святошин-2, який передбачає щільну забудову цього масиву. Відповідна петиція на сайті електронних петицій Київської міської ради зібрала вже 9700 підписів.

Жителі Святошинського району міста Києва просять підтримати вказану петицію і таким чином не дозволити порушення законодавства України і Генерального плану розвитку Києва, а також зберегти 40 га зеленої зони міста.

Громадські активісти та депутати Київської міської ради, які підтримали активістів, звертають увагу на те, що вказаний проект детального плану території передбачає розміщення кварталів нової забудови площею 1025,56 кв. м, де будуть проживати понад 30 тисяч людей. Загальна кількість населення в межах ДПТ після забудови становитиме майже 70 тисяч осіб. Зараз там проживає понад 33 тисяч чоловік - в багатоквартирних будинках і близько 200 - у приватних. Таким чином, населення мікрорайону збільшиться майже в два рази і становитиме 640 осіб на гектар, що не відповідає Державним будівельним нормам, які передбачають 180-450 чоловік на гектар.

Крім того, мешканці житлового масиву Святошин-2 звертають увагу на те, що соціальна інфраструктура не витримує навіть вже наявного навантаження: в поліклініках та магазинах - постійні черги. Найбільш критична ситуація с дитячими садками: в електронній черзі 5 855 дітей віком від 2 до 6 років. Завантаженість місць становить 134%.

Також, як наголошують громадські активісти, буде завдано шкоди довкіллю мікрорайону, оскільки передбачається вирубка близько 40 гектарів унікального святошинського лісу. Ініціатори петиції звертаються до Київської міської державної адміністрації з вимогою негайного зняття з розгляду Детального плану території житлового масиву Святошин-2 м. Києва та повернення його на доопрацювання і проведення повторного громадське обговорення.

Підписати петицію можна за посиланням: https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5194