Німеччина і Туніс домовилися щодо програми повернення біженців

Уряд Німеччини та уряд Туніса домовилися щодо програми, яка має намір прискорити повернення на батьківщину нелегальних мігрантів з Північної Африки, пише Deutsche Welle.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед узгодили створення нової програми, спрямованої на вирішення цієї проблеми.

"Сторони мають намір зробити більш привабливим добровільне повернення мігрантів", - заявила Меркель.

За словами канцлера, мова йде впершу чергу про фінансову підтримку для створення підприємств і освітніх програм.

Варто додати, при цьому не планується створення спеціальних таборів для повернення на батьківщину біженців, які обговорювалися раніше.

Меркель також додала, що Німеччина і Туніс продовжать переговори про примусове повернення нелегальних мігрантів.

За словами німецького канцлера, деталі майбутньої програми повернення нелегальних мігрантів найближчим часом будуть обговорюватися на зустрічі Юсефа Шахеда з міністром внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьером.

Видання нагадує, що за даними на кінець 2016 року, у Німеччині мешкає близько 1,5 тисячі громадян Тунісу, яким було відмовлено у наданні притулку.