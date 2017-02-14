Правозахисники просять допомогти в розголосі справи журналіста Семени

Правозахисники просять журналістів, правозахисників та громадськість надавати якнайширшого розголосу судовому процесу над кримським журналістом Миколою Семеною, аби підтримати його.

Про це йдеться у відкритому зверненні, ініційованому Центром інформації з прав людини.

Правозахисники у зверненні нагадують, що 28 лютого у так званому Залізничному суді Сімферополя в окупованому Криму розпочинається судовий процес над українським журналістом Миколою Семеною, якому загрожує до 5 років російської в’язниці. Його судитимуть за те, що на сайті Радіо Свобода він публікував статтю, яка не подобається російській владі.

"Ситуація ускладнюється тим, що після висунення звинувачення журналісту, який є людиною пенсійного віку, в нього погіршилося здоров’я. За висновком Київського інституту нейрохірургії, Микола Семена потребує операції. Жодні заклики міжнародної громадськості випустити Миколу Семену, який вже десять місяців перебуває на підписці про невиїзд, не були почуті окупаційною владою", - йдеться у зверненні.

Правозахисники наголошують, що практика репресій та переслідування незгодних, десятки сфальсифікованих справ та політично мотивованих переслідувань свідчать, що Російська Федерація не зупиняється перед найжорстокішими покараннями за висмоктаними з пальця звинуваченнями. Наприклад, кримський режисер-документаліст Олег Сєнцов отримав 20 років в’язниці за звинуваченням у підготовці теракту. Ризик ув’язнення залишається і у випадку журналіста Миколи Семени та будь-кого, хто насмілиться сказати те, що підтвердила Генеральна асамблея ООН: “Крим - це Україна”.

Такі політично мотивовані справи не мають відношення до права. Російська Федерація, яка, порушуючи міжнародне право, анексувала Кримський півострів, усіма можливими способами нищить тих, хто здатен розповісти правду про те, що там відбувається. Свобода слова і вираження поглядів практично знищена в Криму окупаційною владою протягом трьох останніх років.

"Лише широкий розголос дає надію на те, що репресивна машина рано чи пізно зупиниться. Саме тому закликаємо журналістів, правозахисників, громадських діячів, представників міжнародних організацій, іноземних ЗМІ та всіх небайдужих до спостереження та висвітлення судового процесу у справі кримського журналіста Миколи Семени", - йдеться у зверненні.

Збір підписів під відкритим зверненням триває. Підписати звернення можна тут.

Нагадаємо, дві впливових міжнародних медіа-організації - Міжнародна і Європейська федерації журналістів - приєднались до закликів негайно звільнити представників українських ЗМІ Романа Сущенка і Миколу Семену, які незаконно ув'язнені в Росії.