Президент провів значні кадрові зміни в СБУ

Президент України Петро Порошенко змінив начальників департаменту контррозвідки та департаменту захисту національної державності СБУ, а також начальників управлінь Служби безпеки у Сумській, Херсонській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях.

Відповідні укази про звільнення та призначення керівників органів та підрозділів СБУ опубліковані на сайті глави держави.

Указом №34/2017 звільнено Юрія Гончарова з посади начальника Управління СБУ в Сумській області; Олега Зубкова з посади начальника УСБУ в Херсонській області, Олександра Калініна з посади начальника УСБУ в Миколаївській області, Олексія Ушанова з посади начальника УСБУ в Тернопільській області, Олександра Шмітька з посади начальника УСБУ в Запорізькій області.

Звільнено також Анатолія Дублика з посади начальника департаменту захисту національної державності СБУ та Віталія Найду з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Указом №35/2017 призначено Данила Доценка начальником УСБУ в Херсонській області, Владислава Косинського - начальником УСБУ в Сумській області, Олексія Ляха - начальником УСБУ в Миколаївській області, Олександра Хілька - начальником УСБУ в Запорізькій області, Віталія Найду - начальником УСБУ в Тернопільській області.

Водночас, Олександра Климчука призначено начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, Віктора Кононенка - начальником департаменту захисту національної державності СБУ, Олексія Петрова - начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.