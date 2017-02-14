Протокол щодо вступу Чорногорії в НАТО вже ратифікували 24 парламенти

На сьогодні протокол щодо вступу Чорногорії в НАТО ратифікували 24 парламенти країн-членів Альянсу. Про це Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив під час прес-конференції, передає УНН.

“Ми напружено працюємо над процесом ратифікації протоколу. Необхідно, щоб він був ратифікований 28 парламентами. Поки що він був ратифікований 24 парламентами. Вчора я розмовляв з Ф.Олландом (президент Франції Франсуа Олланд — ред.) і позавчора вони вирішили ратифікувати протокол про вступ Чорногорії”, — сказав Й.Столтенберг.

Він додав, що цей протокол поміж інших трьох країн має ратифікувати американський сенат.

“Поки не було ніяких ознак того, що американська адміністрація не підтримує цю ратифікацію. До речі, її підтримують як демократи так і республіканці в сенаті, підтримує міжнародний комітет. Все йде в правильному напрямку, але я не буду говорити від імені сенату США”, — заявив Генсек НАТО.

У випадку прийняття такого рішення, вступ Чорногорії до НАТО стане першим розширенням Альянсу після прийому Албанії і Хорватії в 2009 році.