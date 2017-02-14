Радбез ООН засудив випробування ипробування балістичних ракет у КНДР

Рада безпеки ООН засудила випробування північнокорейських балістичних ракет, проведених в порушення шести резолюцій 11 лютого 2017 і 19 жовтня 2016 року, повідомляє центр новин ООН.

Члени Радбезу домовилися продовжити стежити за ситуацією і вжити подальших значних заходів.

"Члени Ради Безпеки висловили жаль, що КНДР спрямовує ресурси на балістичні ракети, коли народ КНДР знаходиться у великій нужді", - йдеться в документі.

Члени РБ зібралися на закриті консультації після першого в цьому році випробування балістичної ракети КНДР з ініціативи двох країн-членів - США і Японії, а також Південної Кореї.

Північна Корея стверджує, що їй вдалося протестувати можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Повідомляється про пуск балістичної ракети Pukguksong-2 середньої дальності класу Мусудан. Вона пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі.

При випробуваннях був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин.