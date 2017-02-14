Радник Трампа Флінн подав у відставку після повідомлень про розмову з послом РФ

Майкл Флінн подав у відставку з посади помічника президента США Дональда Трампа з національної безпеки, передає ВВС Україна.

У своїй заяві про відставку Флінн визнав, що в період перед інавгурацією Трампа він "по необережності надав віце-президенту та іншим неповну інформацію щодо телефонних розмов з послом Росії".

У прес-службі Білого дому також повідомили, що виконуючим обов'язки помічника президента США з національної безпеки призначений генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що за кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа, його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва з послом цієї країни в США.