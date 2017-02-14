Режим Асада застосовував хімічну зброю в Алеппо, - правозахисники

Протягом останнього місяця битви за Алеппо сирійські урядові сили планомірно застосовували токсичні хімікати по контрольованих опозицією районах міста.

Про це йдеться в заяві правозахисної організації Human Rights Watch.

За даними правозахисників, на основі інтерв'ю зі свідками та аналізу відеоматеріалів, фотографій і постів у соціальних мережах було задокументовано щонайменше вісім епізодів за період з 17 листопада до 13 грудня 2016 р., коли вертольоти урядової авіації скидали хлор на житлові райони, інколи – по кілька балонів.

В результаті загинули щонайменше 9 цивільних осіб, в тому числі четверо дітей, і близько 200 отримали поранення.

Повідомляється, що удари наносилися по районах, де урядові сили планували наступальні операції.

Рада Безпеки поки ще не вживала заходів за підсумками роботи Спільного механізму з розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї (БМР ООН-ОЗХО), який ідентифікував частини й підрозділи урядових сил, що відповідальні за попередні випадки бойового застосування хлору в Сирії.

Організація Human Rights Watch вважає, що необхідно ввести санкції щодо їх командування.