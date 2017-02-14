Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся.
Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач

Трамп очікує, що РФ поверне Україні Крим, - речник

14 лютого, 2017 - 22:03
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.

"Президент дав дуже ясно зрозуміти, що очікує від російського уряду скорочення насильства в Україні і повернення Криму, - зазначив Спайсер.

Разом з тим, речник наголосив, що президент США "повністю розраховує на можливість налагодження відносин з Росією, на відміну від попередніх адміністрацій, у вирішенні таких численних проблем, що стоять перед міжнародним співтовариством...".

Джерело: УНН
Новини партнерів
Loading...