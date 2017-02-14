Трамп очікує, що РФ поверне Україні Крим, - речник

Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.

"Президент дав дуже ясно зрозуміти, що очікує від російського уряду скорочення насильства в Україні і повернення Криму, - зазначив Спайсер.

Разом з тим, речник наголосив, що президент США "повністю розраховує на можливість налагодження відносин з Росією, на відміну від попередніх адміністрацій, у вирішенні таких численних проблем, що стоять перед міжнародним співтовариством...".