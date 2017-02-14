У Багдаді внаслідок вибуху автомобіля загинули 4 людини

У Багдаді внаслідок вибуху замінованого автомобіля у промисловій зоні у вівторок, 14 лютого, загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомили в поліції Іраку, передає AFP.

"Вибух стався в результаті того, що у припаркованому автомобілі в промисловому районі здетонувала бомба", - заявив полковник поліції, додавши, що вибух стався у районі зі змішаним сунітським і шиїтським населенням.

За його словами, було вбито щонайменше 4 людини та 14 осіб поранено.

Повідомляється, що на даний момент ніхто не заявив про відповідальність за вибух у районі Байаа.