У Британії відкривають центр кібербезпеки для боротьби з хакерами

У Британії сьогодні відкривається Національний центр кібербезпеки (NCSC), який має очолити зусилля по боротьбі зі зростаючою хвилею кібератак, зокрема з Росії.

Про це повідомляє AFP.

Центр є одним з елементів урядової програми вартістю 1,9 млрд фунтів (2,24 млрд євро), яка розгортається з листопади для боротьби з кіберзагрозами.

Уряд відкриває 100 посад у новому центрі, який почав працювати у листопаді минулого року.

Співробітники центру братимуть участь у реалізації профілактичних заходів, таких, як поліпшення кібербезпеки державних веб-сайтів і облікових записів електронної пошти.

Персонал також готують до великих кібератак категорії "1". Генеральний директор центру Кіран Мартін раніше заявляв, що подібні атаки "відбудуться рано чи пізно".

У церемонії відкриття візьму участь Королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп, і низка британських міністрів.