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Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач

У НАТО назвали умову для переговорів щодо вступу України в Альянс

14 лютого, 2017 - 12:31

Питання вступу України в НАТО можна ставити лише після реформування Збройних сил країни і приведення їх до стандартів Альянсу. Про це заявив у вівторок голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков, передає УНН.

"Ми знаємо про позицію Президента України з референдуму, вона не нова, два роки тому така позиція вже висловлювалася. Зараз Президент визначив, що пріоритетом для України є реформування (Збройних сил - ред.) для досягнення принципів і стандартів НАТО. Тільки після того, як це буде зроблено, можна ставити питання членства", - заявив Вінніков.

Джерело: УНН
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