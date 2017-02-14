У НАТО назвали умову для переговорів щодо вступу України в Альянс

Питання вступу України в НАТО можна ставити лише після реформування Збройних сил країни і приведення їх до стандартів Альянсу. Про це заявив у вівторок голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков, передає УНН.

"Ми знаємо про позицію Президента України з референдуму, вона не нова, два роки тому така позиція вже висловлювалася. Зараз Президент визначив, що пріоритетом для України є реформування (Збройних сил - ред.) для досягнення принципів і стандартів НАТО. Тільки після того, як це буде зроблено, можна ставити питання членства", - заявив Вінніков.