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Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач

У Сумах на день святого Валентина дві пари скористалися послугою "Шлюб за добу"

14 лютого, 2017 - 18:07

Молодята скористалися пілотним проектом Міністерства  юстиції України «Шлюб за добу». Урочиста церемонія відбулася у залі обласної філармонії з елементами весільного обряду Слобожанщини та церемонії європейського зразка. 

«Це досить зручно, дає можливість перевірити почуття і закріпити їх. Любов у нашому розумінні – це турбота і відповідальність один перед іншим»,  –  зазначила молода дружина Вікторія. «Багато хто мріє про одруження у день святого Валентина, і нам випала така можливість. Сьогодні ідеальний день для створення нашої родини. Ми будемо завжди підтримувати і допомагати одне одному»,  – говорить подружжя  Владислав та Ірина.

З весіллям молодят привітали посадовці міста та області.

В обласному центрі проект «Шлюб за добу» реалізує обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Вартість такої послуги майже 2 тисячі гривень. Загалом, в 7-ми містах України, де впровадили пілотний проект, такою можливістю скористалося орієновно 4 тисячі пар.

Оксана ЦИБУЛЯ, Суми, фото надано автором

Джерело: День
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