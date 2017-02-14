У Сумах на день святого Валентина дві пари скористалися послугою "Шлюб за добу"

Молодята скористалися пілотним проектом Міністерства юстиції України «Шлюб за добу». Урочиста церемонія відбулася у залі обласної філармонії з елементами весільного обряду Слобожанщини та церемонії європейського зразка.

«Це досить зручно, дає можливість перевірити почуття і закріпити їх. Любов у нашому розумінні – це турбота і відповідальність один перед іншим», – зазначила молода дружина Вікторія. «Багато хто мріє про одруження у день святого Валентина, і нам випала така можливість. Сьогодні ідеальний день для створення нашої родини. Ми будемо завжди підтримувати і допомагати одне одному», – говорить подружжя Владислав та Ірина.

З весіллям молодят привітали посадовці міста та області.

В обласному центрі проект «Шлюб за добу» реалізує обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Вартість такої послуги майже 2 тисячі гривень. Загалом, в 7-ми містах України, де впровадили пілотний проект, такою можливістю скористалося орієновно 4 тисячі пар.

Оксана ЦИБУЛЯ, Суми, фото надано автором