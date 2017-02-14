У Туреччині арештували ймовірного організатора теракту в нічному клубі Стамбула

Турецька поліція затримала одного з ймовірних організаторів теракту у відомому нічному клубі Стамбула в новорічну ніч.

Про це повідомляє видання Hurriyet daily news.

Громадянин Франції турецького походження був затриманий у Стамбулі 12 лютого. Пізніше він був арештований судом.

За даними прокуратури, він є одним із тих, хто спланував напад на нічний клуб Reina, виконавцем якого став бойовик "Ісламської держави" Абдулкадир Машаріпов.

У затриманого знайшли договір на оренду квартири, в якій мешкав Машаріпов. Розслідування щодо нього було розпочато 10 січня.

Нагадаємо, у Стамбулі у новорічну ніч терорист розстріляв людей, що перебували у нічному клубі Reina, з автоматів Калашнікова.

Внаслідок теракту загинули 39 людей, 24 з них – іноземці.