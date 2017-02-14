У Туреччині арештували ймовірного організатора теракту в нічному клубі Стамбула

Турецька поліція затримала одного з ймовірних організаторів теракту у відомому нічному клубі Стамбула в новорічну ніч.
Про це повідомляє видання Hurriyet daily news.
Громадянин Франції турецького походження був затриманий у Стамбулі 12 лютого. Пізніше він був арештований судом.
За даними прокуратури, він є одним із тих, хто спланував напад на нічний клуб Reina, виконавцем якого став бойовик "Ісламської держави" Абдулкадир Машаріпов.
У затриманого знайшли договір на оренду квартири, в якій мешкав Машаріпов. Розслідування щодо нього було розпочато 10 січня.
Нагадаємо, у Стамбулі у новорічну ніч терорист розстріляв людей, що перебували у нічному клубі Reina, з автоматів Калашнікова.
Внаслідок теракту загинули 39 людей, 24 з них – іноземці.