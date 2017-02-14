У Вашингтоні відкрилася виставка українських винаходів

З нагоди 25-річчя встановлення українсько-американських дипломатичних відносин у центрі Вашингтона відкрилася виставка "50 винаходів, які Україна подарувала світу".

Українські досягнення експонуються в будинку ім. Рональда Рейгана – Міжнародному торговельному центрі, повідомляє Укрінформ.

"Талановиті винахідники завжди були в авангарді глобальних позитивних перетворень... Без наукових і технологічних винаходів українців по обидва боки Атлантики наш світ не був би таким, яким ми його знаємо сьогодні. Їхня праця – це невід’ємна складова спільної всесвітньої спадщини", - зауважили в дипломатичному представництві.

Відвідувачам представлені досягнення від аерокосмічних технологій до революційних новацій у медицині, від гнучких суперконденсаторів до високопрофесійного сучасного кінообладнання.

Як зауважили організатори, "нині в Україні зростає нове покоління винахідників, які продовжують змінювати на краще як свою країну, так і цілий світ, заради добробуту кожної людини, яка в ньому мешкає".

Показ організований Посольством України в США за сприяння Українського кризового медіа-центру. До проведення виставки в американській столиці також долучилися творчий проект "Direct 96" та компанія Meest Corporation, Inc.

У Вашингтоні виставка "50 винаходів, які Україна подарувала світу" експонуватиметься до 3 березня. Вхід на неї – безкоштовний. Далі планується її демонстрація в інших великих містах Сполучених Штатів.