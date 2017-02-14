У Вінниці шість пар молодят одружилися "експрес-методом"

У День закоханих у вінницькій вежі, що в центрі міста, відбулася реєстрація шлюбу в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу». Заяви на укладення шлюбу за 24 годин подали шість вінницьких пар. Першими стали на весільний рушник Дмитро Ланецький та Антоніна Мусієнко. Кажуть, що вирішили одружитися саме в День закоханих і «експрес-методом», бо знайомі вже три роки і впевнені у своїх почуттях на всі 100 %.

«Тільки два місяці тому я прийшов з армії. Увесь цей час Тоня мене чекала. Місяць тому зробив їй пропозицію. І вона погодилася, – розповідає Дмитро. – Якби подавали заяву до РАГСу, то не встигли б взяти шлюб у День закоханих, а дуже хотілося. Тому вирішили подати заяву на «Шлюб за добу» і стати сім’єю без зайвої бюрократичної тяганини».

Спеціально приїхав привітати вінничан з одруженням заступник міністра юстиції України Сергій Шкляр. Каже, що за пілотним проектом «Шлюб за добу» у Вінниці вже одружилося 10 пар. І додає, для того, щоб зареєструвати шлюб у нашому місті, не обов’язково бути вінничанином. Будь-який громадянин України може звернутися із заявою і одружитися за добу. Однак вартість процедури дещо «кусається». У Вінниці, зокрема, ця послуга коштує дві тисячі гривень. Заступник міністра пообіцяв докласти зусиль, щоб здешевити процедуру одруження за «експрес-методом».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора