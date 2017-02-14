Українська біатлоністка стала другою на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

У турецькому містечку Ерзурум відбувається ХІІІ Європейський юнацький олімпійський фестиваль – змагання, що проходять за олімпійським принципом, серед учасників віком від 13 до 17 років. На цих змаганнях наша біатлоністка Христина Дмитренко завоювала срібну нагороду у спринтерській гонці. Українка схибила один раз на стійці, тому штрафне коло не дало змоги зачепитися за золоту нагороду. Лідерці перегонів, француженці Каміллі Бенед, українка програла 21,5 секунди. Сама представниця Франції провела роботу на вогневих рубежах ідентично з нашою біатлоністкою, але за ходом виявилася швидшою. Трійку призерів замкнула спортсменка з Росії Анастасія Шевченко із двома колами штрафу на стійці. Незважаючи на таку кількість хиб, росіянка лише на 0,4 секунди пізніше перетнула фінішну лінію.

Щодо інших наших співвітчизниць, то Анастасія Циганова прийшла 22-ою із одним колом штрафу та 2 хвилинами 25 секнудами відставання від лідера. Катерина Свинаренко з трьома колами штрафу стала 34-ою, її відставання склало 3 хвилини і 35 секунд. Найнижче місце серед українок посіла Любов Кип’яченкова – 45-у позицію із шістьма колами штрафу в пасиві та 7 хвилинами 42 секундами відставання від лідера.

У чоловічій спринтерській гонці українські представники були далекими від медалей. Найвищу сходинку – 17-у посів Владислав Романчич із колом штрафу на стійці. З чотирма колами штрафу 23-им прийшов Євген Івченко. Микола Ничипоренко фінішував 32-им, а Владислав Гончаревський із трьома колами на лежці та такою ж кількістю хиб на стійці фінішував 47-им. Перемогусеред чоловіків святкував чеський спортсмен Вітеслав Хорніг, котрий був одним із небагатьох спортсменів, які відпрацювали на вогневому рубежі без жодної хиби. На 15 секунд повільнішим був естонець Крісто Сімер, який посів другу позицію. Трійку призерів замкнув росіянин Михайло Первушин.

Богдан ПРОСКУРОВ