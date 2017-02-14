В Іваничах на Волині – "депутатська" благодійна акція

«Депутатська», бо її організаторами є голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь та місцеві депутати. До участі запрошують і районну державну адміністрацію, і сільські ради. Подібне дійство відбувалося в Іваничах і торік, маючи назву «Традицій не забуваємо, про милосердя пам’ятаємо». Тоді зібрали понад 30 тисяч гривень для допомоги землякам, які перебували на сході України у підрозділах ЗСУ, родинам загиблих воїнів. Нині потребують допомоги громади родини учасників бойових дій, в яких є хворі діти.

Під час благодійної акції, яка відбудеться у день Стрітення Господнього, працюватиме ярмарок-продаж від народних умільців, буде презентація та частування стравами традиційної прибузької кухні (і страви готуватимуть за власний кошт саме депутати), продаж сільськогосподарської продукції, виставка бойової техніки, виставка-продаж робіт гуртківців Будинку дитячої та юнацької творчості. Для дітей будуть організовані майстер-каси та розважальні ігри. А усіх гостей свята розважатимуть виступи місцевих художніх колективів.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк