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Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач

В Іваничах на Волині – "депутатська" благодійна акція

14 лютого, 2017 - 13:53

«Депутатська», бо її організаторами є голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь та місцеві депутати. До участі запрошують і районну державну адміністрацію, і сільські ради. Подібне дійство відбувалося в Іваничах і торік, маючи назву «Традицій не забуваємо, про милосердя пам’ятаємо». Тоді зібрали понад 30 тисяч гривень  для допомоги землякам, які перебували на  сході України у підрозділах ЗСУ, родинам загиблих воїнів. Нині  потребують допомоги громади родини учасників бойових  дій, в яких є хворі діти.

Під час благодійної акції, яка відбудеться у день Стрітення Господнього, працюватиме ярмарок-продаж від народних умільців, буде  презентація та частування стравами традиційної прибузької кухні (і страви готуватимуть за власний кошт саме депутати), продаж сільськогосподарської продукції,  виставка бойової техніки, виставка-продаж робіт гуртківців Будинку дитячої та юнацької творчості. Для дітей будуть організовані майстер-каси та розважальні ігри. А усіх гостей свята розважатимуть виступи місцевих художніх  колективів.

Наталія МАЛІМОН,  «День», Луцьк

Джерело: День
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