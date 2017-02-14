В ОАЕ запускають пасажирські перельоти на безпілотника

Влада Дубая (ОАЕ) має намір запустити проект пасажирських перевезень на безпілотних літальних апаратах.

Про це повідомляє The Next Web з посиланням на місцеве керівництво адміністрації доріг та транспорту.

Проект буде запущено в липні цього року і поки не відомо чи будуть безпілотники доступні для продажу чи оренди. В рамках проекту дубайська адміністрація залучила китайську компанію Ehang's 184, створила перший у світі пасажирський дрон.

На одному заряді безпілотник може перевозити одну людину вагою до 100 кг (з невеликим багажем) на відстань до 50 км.

"Польотом керує командний центр; все, що вам потрібно зробити - це сісти в безпілотник і обрати зі списку заздалегідь заданих напрямків, де ви можете приземлитися", - зазначає видання.

Проект є частиною стратегії Дубая до 2030 року чверть всіх поїздок перевести на автономні транспортні засоби.