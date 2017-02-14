В Україні ініціюють створення Національної Кінопремії

Одеський міжнародний кінофестиваль ініціює створення Національної Кінопремії. І перше нагородження відбудеться вже у квітні цього року.

Про це повідомляє прес-служба кінофестивалю.

"Проведення церемонії нагородження переможців першої Національної Кінопремії відбудеться 20 квітня 2017 року. Це єдина в Україні премія в сфері кіно, що об'єктивно відзначить досягнення українських кінематографістів у 14 номінаціях. Головною відзнакою Національної Кінопремії обрано статуетку "Золота Дзига" - символ стрімкості, невпинного розвитку та нескінченності", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, деталі проведення першої Національної Кінопремії, а також заснування Української Кіноакадемії (об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва, що засноване з метою всебічної підтримки та розвитку національного кінематографа), яку також ініціював Одеський МКФ, оголосять 20 лютого на прес-конференції у Києві.