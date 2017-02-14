В Україні запустили реєстр справ, які розслідує НАБУ

Національне антикорупційне бюро України зробило публічним реєстр справ, які передано до суду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ради громадського контролю при НАБУ Олексій Гриценко.

"НАБУ зробило відкритий реєстр справ, що передані до суду", - наголосив він.

У реєстрі міститься детальна інформація стосовно того, у чому полягає злочин тих чи інших людей, коли слідчі почали розслідувати справу, який саме суд займається її розглядом, а також дані про поточний стан розслідування чи розгляду справи.