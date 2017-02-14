В Ужгороді "звітують" угорські митці

У вівторок, 14 лютого, в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту вже ввосьме свій творчий звіт представило об’єднання митців імені Міхая Мункачі Товариства угорської інтелігенції Закарпаття. Експозиція приурочена до відзначення Днів угорської культури.

Об’єднання митців, створене у 2007-му році при картинній галереї села Пийтерфолво на Виноградівщині, згуртувало майже сотню етнічних угорців, серед яких журналісти, письменники, музиканти, артисти, художники.

Творчі доробки – графіку, живопис, кераміку та предмети декоративного ужиткового мистецтва – у виставкових залах етнографічного музею нині представили двадцять митців із різних куточків Закарпаття. Відвідувачі мали насолоду побачити витвори Ендре Гіді, Ольги Скакандій, Антона Ковача, Івана Рейті, Габора Гомокі, Маргарити Берец, Ангели Турак, Петра та Габрієли Шолтесів, Михайла і Магдалини Белені, Йосипа та Тетяни Бартоші.

Віце-генконсул Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород Ласло Віда наголосив, що «угорська культура є невід’ємним елементом загальної культури усього Карпатського басейну, саме тому угорський уряд завжди намагається підтримувати закарпатське мистецтво». Приміром, минулого року в Угорщині було організовано низку виставок робіт закарпатських художників, зокрема, й в словацькому місті Кошице. Окрім того, уряд придбав чимало картини сучасних закарпатських художників, аби розмістити їх у державних установах для того, щоб громадяни Угорщини мали можливість ближче познайомитися із культурою сусідньої держави.

Заступник голови Закарпатської ОДА Володимир Мікулін запевнив, що, закарпатське мистецтво та культура не були б такими багатими, якби в них не було елементів угорської культури. Та додав: «Культура є тим, що об’єднує українців, угорців, словаків, румунів та інших в єдину європейську спільноту, і в цьому сила закарпатців, толерантності яких варто повчитися б і на сході України».

Оксана ДУДАШ, Ужгород, для «Дня», фото автора