Вінничанам влаштували романтичне побачення у центрі переливання крові

У День закоханих гравці американського футболу «Вінницькі вовки» провели благодійну акція «Кохання врятує світ! Кров врятує життя!». Футболісти запропонували усіх закоханим поділитися краплинкою своєї любові з тими, хто цього потребує, і здати кров для поповнення запасів Вінницької обласної станції переливання крові. Беручи участь у акції, учасники мали можливість виграти від футбольної команди фірмові футболки чи шарфи, а ще місячний абонемент у спортзал та грошове заохочення.

«Ми хочемо привернути увагу людей до теми донорства, заохотити їх здавати кров та популяризувати американський футбол. Задля цього гравці команди звернулися до своїх фанатів із закликом стати донором. Подібну акцію ми проводили торік на Хелловін. Тоді на станцію прийшли вінничани, переодягнені у вампірів, відьом, різну нечесть. Цього разу акція добріша і пропагує любов. Оголошення про збір крові, яка може врятувати чиєсь життя, ми розповсюдили у соціальних мережах. Команда «Вінницьких вовків» прийшла у повному зборі», – запевнила капітан групи підтримки Юлія Андріященко.

На заклик гравців американського футболу відгукнулося чимало людей. За першу годину акції до центру переливання крові звернулося 10 людей, а взагалі було зареєстровано близько сотні осіб. Серед бажаючих здати кров був і Михайло Шмаль. Каже, що до американського футболу відношення не має, просто дізнався про акцію і вирішив долучитися.

«Про цю подію прочитав у соціальних мережах. Вирішив перед роботою зайти до центру і здати кров. Виявилося не дарма, бо саме моя кров стане у пригоді чоловікові, який потрапив в аварію. Він не місцевий, зараз його готують до операції, потребує переливання, – каже Михайло. – Такі акції, нехай і тематичні, потрібні. У Вінниці на лікуванні перебуває багато хлопців з передової. Знаю, що і вони потребують крові. Тому перше, що мене мотивувало взяти участь в акції – це допомогти нашим захисникам».

Лікарі станції переливання крові кажуть, що кожен донорський внесок важливий. Адже на сьогодні банк крові наповнений лише на 40 %.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора