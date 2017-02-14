Військові ФРН і Бельгії вже прибувають до Литви, - Столтенберг

У відповідь на агресивні дії РФ проти України НАТО розгортає чотири бойові групи до країн Балтії і Польщі, при чому німецькі та бельгійські війська вже прибувають в Литву.

Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, передає УНН.

"Литва виступає заодно з НАТО і НАТО виступає заодно з Литвою. У відповідь на агресивні дії Росії проти України НАТО розгортає чотири надійних багатонаціональних бойових груп в Литві, Естонії, Латвії та Польщі. Німецькі та бельгійські війська вже прибувають в Литву", - сказав він.

З його слів, відправляється чіткий сигнал: "союзники у НАТО єдині і напад на будь-кого з нас зустрінуть сили з усіх кінців Альянсу".

"Ми обговорили хід розгортання, і я сподіваюся, що всі чотири батальйони функціонуватимуть в повному обсязі до червня", - додав Генсек НАТО.

Нагадаємо, що у 2016 році видатки на оборону країн-членів НАТО зросли на 10 млрд доларів.