Вучич став єдиним кандидатом в президенти від керівної партії

Прем’єр-міністр Сербії Олександр Вучич став єдиним кандидатом у президенти від керівної Сербської прогресивної партії.

Про це повідомив глава МЗС Сербії Небойша Стефанович після зустрічі керівництва партії, передає B92.

"Вучич, одноголосно" - сказав він.

Раніше чинний президент Сербії Томіслав Ніколіч відмовився самостійно висувати свою кандидатуру президентських виборах, якщо сербська прогресивна партія його не підтримає. Ніколіч висловив думку, що прем'єр Вучич зможе перемогти легше, ніж він сам.

Зазначимо, що президентські вибори у Сербії відбудуться у квітні.