Японія висловила протест РФ у зв'язку з наданням ряду Курильських островів російських назв

Офіційний Токіо засудив присвоєння п'яти островів Курильської гряди російських назв, передає японське агентство Kyodo.

"Це неприйнятно і суперечить позиції Японії. 13 лютого ми направили протест РФ по дипломатичних каналах", - процитував кореспондент ТАСС слова генерального секретаря японського уряду Есіхіде Суги.

Раніше російський прем'єр Дмитро Медведєв підписав розпорядження про присвоєння імен п'яти безіменним островах Курильської гряди.

Тепер острова носять імена, що присвоєні на честь російських і радянських моряків, військових і державних діячів.

Японія претендує на південний край тихоокеанської гряди, яку називає "північними територіями", окуповану радянськими військами наприкінці Другої світової.

Даний спір, який Москва відмовляється навіть обговорювати, досі заважає двом країнам підписати формальний договір про мир, який так і не був укладений після 1945 року.