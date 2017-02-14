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ЄП підтримав механізм призупинення безвізового режиму

14 лютого, 2017 - 19:30
Фото Reuters

Європейський парламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Тепер держави-члени Євросоюзу повинні зробити те ж саме в найближчі 2 тижні", - зазначив він.

Джерело: Радіо Свобода
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