ЄП підтримав механізм призупинення безвізового режиму

Європейський парламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Тепер держави-члени Євросоюзу повинні зробити те ж саме в найближчі 2 тижні", - зазначив він.
EP has now endorsed the visa suspension mechanism. now for EU member states to do the same in the next 2 weeks #Georgia #Ukraine
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 февраля 2017 г.
Джерело: Радіо Свобода