ЄС повинен робити все можливе для збереження санкцій, - Мінгареллі

Європейський Союз повинен робити все можливе для збереження введених санкцій проти Росії до виконання Мінських угод.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в ході форуму, присвяченого пріоритетам у реформах, у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні робити все можливе для того, щоб підтримувати санкції через те, що відбувається на Донбасі, поки Мінські угоди не будуть повністю виконані", - сказав дипломат.

При цьому Мінгареллі привітав прийняття Кабінетом міністрів України плану заходів з реалізації деяких принципів державної внутрішньої політики щодо непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей і додав, що ЄС має намір працювати з цим планом.

Нагадаємо, Європарламент у вівторок, 14 лютого, проведе дебати щодо погіршення ситуації на сході України.