Єврокомісар з гуманітарних питань відвідає Донбас наступного тижня

Єврокомісар з гуманітарних питань Христос Стиліанідес наступного тижня відвідає Україну.

Про це на слуханнях у Європарламенті заявив представник головування Мальти в Раді ЄС Іан Борг, передає Європейська правда.

"Наступного тижня єврокомісар Стиліанідес відвідає лінію розмежування і повідомить місцевому населенню про сильну підтримку Європи" - сказав він.

"Ми повинні здійснювати тиск на всіх гравців з метою дотримання перемир’я і надання доступу для гуманітарних організацій у райони, які не підлягають контролю уряду, а також забезпечення вільного руху людей і товарів через лінію фронту" - наголосив Борг.