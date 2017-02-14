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Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач

За день бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО

14 лютого, 2017 - 19:04
Фото Reuters

Станом на 18.00 вівторка на Донбасі зафіксовано 26 обстрілів з боку бойовиків. Втрат серед українських військових немає.

Про це інформує прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. З стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника.

На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.

Джерело: День
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