Запасів дизпального вистачить на 20 діб, - Укрзалізниця

Запасів дизельного пального для здійснення ПАТ "Укрзалізниця" пасажирських та вантажних перевезень станом на 14 лютого 2017 року вистачить вже на 20 діб сталої роботи.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Начальник філії "Центр забезпечення виробництва "ПАТ "Укрзалізниця" Віталій Цвігун зазначив, що такий вагомий обсяг пального сформовано вперше за тривалий період.

Він зауважив, що УЗ провела дев'ять тендерів на закупівлю палива. За їх результатами укладено п'ять договорів постачання, а переможцям чотирьох інших тендерів направлено повідомлення про намір укласти з ними договори.

У разі укладання всіх договорів Укрзалізниця матиме трьох постачальників дизпального, які мають поставити близько 200 тисяч тонн. Вартість однієї тонни пального за контрактом, за яким наразі відбувається відвантаження, становить 22 663 грн.

"У планах компанії сформувати щонайменше місячний резерв, а в подальшому збільшити запас дизпального до 40 діб. Йдемо до цієї мети, зберігаємо позитивну динаміку накопичення ресурсу", - заявив Цвігун.

Нагадаємо, що Кабмін відклав введення надзвичайного стану в енергетиці.