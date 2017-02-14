Зубко розповів про антикризові заходи в енергетиці

Перед урядом стоять тактичні та стратегічні завдання з розв’язання кризової ситуації в енергетиці у зв’язку зі зменшенням запасів антрацитової групи вугілля на підприємствах.

Про це після засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє Урядовий портал.

"Стратегічно Україна визначила свій шлях до енергонезалежності. Рішення було прийняте в 2014 році, і ми поступово до нього рухаємося. В тому числі це відмова від купівлі російського газу та від антрацитової групи вугілля, підприємства з видобутку якого залишилися на тимчасово окупованій території України", - наголосив Зубко.

За його словами, антикризовий енергетичний штаб вже напрацював алгоритм дій для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України. Він підкреслив, що це, в першу чергу, можливість проведення надзвичайних заходів в енергетиці та проведення штабів в областях України, особливо у промислових, для сталого тепло- і енергопостачання населенню.

Зубко зазначив, що Україна вже почала переводити потужності на інший тип вугілля – газове, яке добувають на українській території.

"Наразі на Зміївській ТЕС вже відбувається поступовий перехід на споживання вугілля газової марки. Переобладнання усіх ТЕС одночасно зробити неможливо. На все потрібен час і фінанси. Але Україна розпочинає поступову модернізацію, що дозволить позбутись залежності від антрацитового вугілля", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що Кабмін відклав введення надзвичайного стану в енергетиці.