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Австрія вивчає питання участі в можливій миротворчій місії ООН на Донбас

14 березня, 2018 - 16:26
Фото: interfax.com.ua

Федеральний президент Республіки Австрія Александер ван дер Беллен підтвердив намір Відня дуже серйозно вивчити питання участі в можливій миротворчій місії ООН на Донбас, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується введення миротворців на схід України, то ми вивчимо це питання дуже серйозно, і пан федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц висловив готовність саме надати допомогу в цьому", - сказав президент А. Ван дер Беллен на спільній з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ в середу в Києві.

За його словами, з 2014 року понад 5 млн євро надійшло від Австрії як гуманітарна допомога для Донбасу.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

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