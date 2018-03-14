Австрія вивчає питання участі в можливій миротворчій місії ООН на Донбас

Федеральний президент Республіки Австрія Александер ван дер Беллен підтвердив намір Відня дуже серйозно вивчити питання участі в можливій миротворчій місії ООН на Донбас, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується введення миротворців на схід України, то ми вивчимо це питання дуже серйозно, і пан федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц висловив готовність саме надати допомогу в цьому", - сказав президент А. Ван дер Беллен на спільній з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ в середу в Києві.

За його словами, з 2014 року понад 5 млн євро надійшло від Австрії як гуманітарна допомога для Донбасу.