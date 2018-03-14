Білорусь і Росія вже готують миротворців на Донбас, - Марчук

Білорусь разом з Росією розпочала спільні військові навчання для подальшого провадження «миротворчих дій у буферній зоні». Цією буферною зоною може виявитися Донбас, таке припущення висловив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО Євген Марчук.

Марчук наводить цитати з білоруських ЗМІ, зокрема з видання «Белапан»: «До Ульяновська для участі в спільних батальйонних тактичних навчаннях повітряно-десантних військ Збройних сил Росії і сил спеціальних операцій ЗС Білорусі прибув білоруський військовий контингент. Тема навчань: Підготовка російсько-білоруської батальйонної тактичної групи до миротворчих дій. Ведення миротворчих дій у буферній зоні».

«Це не викликає ніяких асоціацій? Що це за буферна зона і в ній російсько-білоруські миротворці із сил спеціальних операцій? Ніхто не здогадується, про що йдеться?» - коментує Марчук.

Далі він звертає увагу на те, що 13 березня в Білорусь прибув секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. Також з Москви до Мінська прибув і секретар Союзної держави Росія-Білорусь Григорій Рапота і зустрівся з президентом Лукашенком.

Також Марчук наводить витяг з матеріалу видання «Белта»: «Державний секретаріат Ради Безпеки відповідно до доручення президента Білорусі проводить перевірку Збройних сил. Перевірка носить комплексний характер з охопленням найбільш важливих питань бойової готовності і повсякденної діяльності білоруської армії. Контролю піддаються підрозділи різних видів і родів військ: розвідки, ракетних військ і артилерії, механізованих, зенітних ракетних військ, авіації, в тому числі з проведенням з ними навчань з бойовою стрільбою. Буде перевірена система відмобілізування військ, в тому числі готовність сформувати окрему механізовану бригаду, а бригада, яка формується - на здатність самостійно виконувати завдання за призначенням. Із запасу призивається до двох тис. військовозобов'язаних. Особливу увагу буде приділено оцінці можливостей сил і засобів ВПС і військ ППО з прикриття адміністративно-промислових районів і запобігання актам повітряного тероризму. Окремо перевіряються питання військової дисципліни у військах, а також стан озброєння та військової техніки в бойових військових частинах і на базах зберігання».

«Як на мене, дуже цікаві новини із сусідньої держави. Звичайно, нічого екстраординарного - просто сусіди серйозно займаються власною безпекою. Чи може щось тут не так?» - висловив своє занепокоєння Марчук.