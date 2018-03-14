Біля Меморіалу орлят у Львові стався вибух, ніхто не постраждав

Поблизу Меморіалу «Львівські орлята» на Личаківському цвинтарі у Львові, найімовірніше, вибухнула граната. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"13 березня о 21:40 год. у м. Львові на Личаківському цвинтарі, неподалік польського поховання - Меморіалу «Львівські орлята», невстановленою особою було кинуто предмет, який вибухнув (ймовірно граната РГД-5)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті вибуху утворилася вирва діаметру 20 см. Постраждалих немає, споруди меморіалу пошкоджень не зазнали.

Як інформує прес-служба поліції Львівської області, невідомий предмет закинули на клумбу на території кладовища через огорожу.

Відомості за цим фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.