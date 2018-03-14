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Блогер "Дня" Андрій Любка презентував в Ужгороді перекладений ним роман сербського автора

14 березня, 2018 - 22:28

Молодий, але визнаний і популярний український письменник, перекладач і активний блогер «Дня» Андрій Любка презентував у Закарпатській обласній науковій бібліотеці ім. Ф.Потушняка перекладений ним роман сербського автора Светислава Басарі «Фама про велосипедистів».

Цей дотепний інтелектуальний детектив - рідкісна книжка, яку водночас хвалить критика та обожнюють читачі. «У сучасній сербській літературі він посідає особливе місце визнаного класика, який свого становища цурається. Басарі ближчі юнацький бунт і жартівлива провокація, він повсякчас намагається здивувати читача несподіваним поворотом історії. Власне, саме історія – та що з великої літери І – є основним матеріалом для його творчості. «А що було б, якби?», – запитує себе автор, вигадуючи новий сюжет. Усі найкращі його романи – це альтернативні історії, своєрідна якбитологія. Теорії змов, масони й тамплієри, таємний уряд світу, секретні документи й метафізичні загадки – ось далеко не повний набір «інгредієнтів», що їх вміло змішує автор в цій книзі», -  зазначив Андрій Любка.

Сюжет роману розповідає про членів Таємного ордену євангелічних велосипедистів Трояндового хреста, які зустрічаються у снах і виконують важливу місію для людства. Одним із завдань цього ордену було проектування Великої божевільні. «Пишучи розділи про лікарню для душевнохворих на 20 мільйонів місць, автор писав про свою країну, яка в ті роки мала приблизно стільки ж мешканців. Тоді ще ніхто не знав, що ця держава зовсім скоро й справді перетвориться на божевільню, де кожен вестиме свою власну війну з усіма навколо, – і всі дев’яності роки Балкани стрясатиме неймовірної жорстокості різанина, яка забере сотні тисяч життів», - наголосив А. Любка.

Ужгородська презентація стала першою презентацією цього роману в Україні. Невдовзі невтомний популяризатор модерної центральноєвропейської літератури А. Любка  презентує її і в інших містах нашої держави.

Оксана ДУДАШ, Ужгород

Джерело: День

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